Kasımpaşa'nın konuğu Aytemiz Alanyaspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa'nın konuğu Aytemiz Alanyaspor - Son Dakika Spor

Kasımpaşa'nın konuğu Aytemiz Alanyaspor

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa'nın konuğu Aytemiz Alanyaspor, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.


Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Özgür Yankaya görev alacak. Ligde yaptığı son 8 maçta 7 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek kötü gidişi sonlandırmak istiyor.


Lacivert-beyazlı takım, çarşamba günü İstanbul'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş müsabakasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etmişti. Turun ilk maçında Alanya ekibine 3-1 yenildiği için kupadan elenen Kasımpaşa, uzun süre sonra oynadığı futbolla beğeni toplamıştı.


Kasımpaşa'da sakatlıkları süren David Pavelka, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam ve Loret Sadiku karşılaşmada forma giyemeyecek. Kaleci Ramazan Köse'nin ise durumu maç saatinde netlik kazanacak.


İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Aytemiz Alanyaspor 4-1 kazanmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:51 
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