Kasımpaşa'nın Konuğu Demir Grup Sivasspor
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki mücadelede Kasımpaşa, yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki mücadelede Kasımpaşa
, yarın Demir Grup Sivasspor
'u konuk edecek.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler
yönetecek.
Ligde geride kalan 19 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 29 puanla 7. sırada yer alıyor. İkinci yarının ilk 2 haftasında puan alamayan lacivert-beyazlılar, rakip fileleri de havalandıramadı.
Yaptığı maçların 6'sını kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sını yitiren Demir Grup Sivasspor ise 25 puanla 9. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, ikinci yarının ilk 2 maçında 1 puan alabildi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmadan Kasımpaşa 3-0 galip ayrılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:49 Kaynak: AA
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