Kasımpaşa'nın konuğu Erzurumspor

Kasımpaşa, Süper Lig'de 19. hafta maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.Ligde yaptığı 17 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, 22 puan topladı. Son sırada bulunan Erzurumspor ise 18 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik ile 11 yenilgi yaşadı ve 13 puan topladı.