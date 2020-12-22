Kasımpaşa'nın konuğu Gaziantep

İç saha maçlarında yenilgisi olmayan İstanbul ekibi, 6 maçtan 4 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

Kasımpaşa, bu sezon çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, 18 puanla 10. sırada yer alıyor.

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