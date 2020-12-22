Kasımpaşa'nın konuğu Gaziantep - Son Dakika

Kasımpaşa'nın konuğu Gaziantep

22.12.2020 10:13
Kasımpaşa'nın konuğu Gaziantep, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Kasımpaşa, bu sezon çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, 18 puanla 10. sırada yer alıyor.

İç saha maçlarında yenilgisi olmayan İstanbul ekibi, 6 maçtan 4 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kasımpaşa'nın konuğu Gaziantep - Son Dakika Spor


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