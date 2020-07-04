Kasımpaşa'nın konuğu Sivasspor - Son Dakika

Kasımpaşa'nın konuğu Sivasspor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.

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Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde son 7 maçında 19 puan toplayan Kasımpaşa, güçlü rakibini mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Süper Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla küme düşme hattından uzaklaşan ve 30. haftaya 35 puanla 11. sırada giren lacivert-beyazlı ekip, yarın sahadan 3 puanla ayrılması durumunda galibiyet serisini 6 maça çıkaracak.

İki takım arasında ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 2-0 kazanmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 11:43 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kasımpaşa'nın konuğu Sivasspor - Son Dakika Spor

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