Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'nın Kupa'da Rakibi Akhisarspor

Kasımpaşa'nın Kupa'da Rakibi Akhisarspor

37 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final turu ilk maçında Kasımpaşa, yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa'nın Kupa'da Rakibi Akhisarspor, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final turu ilk maçında Kasımpaşa, yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde yarın deplasmanda Akhisarspor ile oynayacak. 20.30'da başlayacak mücadeleyi Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Mustafa Savranlar yapacak.

Kupada ilk kez

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edeceği rakibi Akhisarspor ile bu turnuvada ilk kez karşılaşacak. Daha önce Süper Lig'de ve 1. Lig'de Kasımpaşa ile Akhisarspor toplam 15 kez oynarken bu maçlarda lacivert-beyazlılar 6 galibiyet aldı. Manisa temsilcisi ise 7 defa 3 puan alan taraf olurken, 2 mücadelede ise kazanan çıkmadı.

Denizli mağlubiyetleri unutmak istiyor

Süper Lig'de son 3 maçtır kaybeden Kasımpaşa, kupada oynanacak Akhisarspor maçını kazanarak, ligdeki kötü gidişi unutturmak istiyor. Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin koyduğu Avrupa hedefini hayata geçirmek isteyen lacivert-beyazlılar, kupayı kazanmak için ilk maçtan avantajlı skorla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:53 Kaynak: İHA

Tokat, Serkan, Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Spor
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