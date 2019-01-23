Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'nın Kupada Konuğu Aytemiz Alanyaspor

Kasımpaşa'nın Kupada Konuğu Aytemiz Alanyaspor

22 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Kasımpaşa, yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa'nın Kupada Konuğu Aytemiz Alanyaspor, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Kasımpaşa, yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Alanya'da oynanan turun ilk maçında takımlar gol atmayı başaramadı. Rövanştan galip ayrılan taraf, çeyrek finale yükselecek. Karşılaşmanın gollü beraberlikle tamamlanması halinde Aytemiz Alanyaspor adını çeyrek finale yazdıracak. Maçın 90 dakikalık bölümünde gol sesi çıkmaması halinde ise uzatma bölümlerine geçilecek. Bu bölümde de gol atılamaması durumunda turu geçecek ekibi penaltı atışları belirleyecek.

İlk maçın bitiminde rakibine tükürdüğü gerçekçesiyle kırmızı kart gören ve Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 4 maç ceza verilen Kasımpaşa'nın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne, rövanşta forma giyemeyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:48 Kaynak: AA

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