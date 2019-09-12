Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'nın rakibi Galatasaray
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Kasımpaşa'nın rakibi Galatasaray

7 dakika önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa'nın rakibi Galatasaray, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.

Lige kötü bir başlangıç yapan ve 3 haftada sadece 1 puan alabilen lacivert-beyazlılar, Türk Telekom Stadı'nda sezonun ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

İlk hafta Trabzonspor'la sahasında 1-1 berabere kaldıktan sonra Alanyaspor'a 4-1, MKE Ankaragücü'ne ise 1-0 yenilen teknik direktör Kemal Özdeş'in öğrencileri haftaya 16. sırada girdi.

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Son 10 lig maçında galibiyet yok

Kasımpaşa, resmi maçlardaki son galibiyetini geçen sezon elde etti.

Süper Lig'de oynadığı son 10 maçı da kazanamayan lacivert-beyazlılar, son olarak geride kalan sezonun 27. haftasında 7 Nisan'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenmişti.

Kasımpaşa, daha sonra oynadığı 10 lig maçında 3 beraberlik, 7 yenilgi aldı.

Türk Telekom, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:56 Kaynak: AA
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