Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'nın yeni kaptanı Quaresma oldu
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Kasımpaşa'nın yeni kaptanı Quaresma oldu

8 saat önce

Kasımpaşa, sezon başında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın kaptan olduğunu açıkladı.

Kasımpaşa'nın yeni kaptanı Quaresma oldu, System.String[]

Kasımpaşa, sezon başında Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın kaptan olduğunu açıkladı.

Kasımpaşa'nın yeni kaptanı belli oldu. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Veysel Sarı'nın üstlendiği takım kaptanlık görevinin sezon başında 2 yıllık anlaşmaya vardıkları Ricardo Quaresma'ya verildiği ifade edildi. Kasımpaşa'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Futbol A Takımımızda görev değişikliği yapılarak kaptanlığa oyuncumuz Ricardo Quaresma getirilmiştir. Kaptanımıza ve tüm oyuncularımıza başarılar diliyoruz" denildi.

(İHA)

Ricardo Quaresma, Kasımpaşa, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:45 Kaynak: İHA
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