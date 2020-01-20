Kasımpaşa'nın yeni transferi Gohou: "Buraya goller atmaya geldim" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa'nın yeni transferi Gohou: 'Buraya goller atmaya geldim' - Son Dakika Spor

Kasımpaşa'nın yeni transferi Gohou: "Buraya goller atmaya geldim"

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın yeni transferi Gerard Gohou, lacivert-beyazlı takıma goller atmak için geldiğini söyledi.

Kasımpaşa'nın yeni transferi Gohou:

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın yeni transferi Gerard Gohou, lacivert-beyazlı takıma goller atmak için geldiğini söyledi.

Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan videoda açıklamalarına yer verilen 31 yaşındaki golcü futbolcu, iddialı ifadeler kullandı.

Daha önce Türkiye'de Denizlispor ve Kayseri Erciyesspor formalarını giyen Fildişi Sahilli futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Kasımpaşa daha önce de buraya gelmem için şans vermişti ama bu şansı şimdi kullandım. Tekrar Türkiye'de olduğum için ve Kasımpaşa'ya geldiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Takımına gollerle katkı vermek istediğini aktaran Gohou, "Buraya goller atmaya geldim. Daha önceden de olduğu gibi işimi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Oldukça sıkı çalışıp hedefime odaklanacağım." şeklinde görüş belirtti.

Kasımpaşa, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:38 Kaynak: AA
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