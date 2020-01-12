Kasımpaşa'nın yeni transferi Tarkan Serbest, küme düşme endişesi taşımıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa'nın yeni transferi Tarkan Serbest, küme düşme endişesi taşımıyor - Son Dakika Spor

Kasımpaşa'nın yeni transferi Tarkan Serbest, küme düşme endişesi taşımıyor

6 saat önce

Lacivert-beyazlı takımın Avusturya temsilcisi Austria Wien'den kadrosuna kattığı ve 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk röportajını AA muhabirine verdi.

Kasımpaşa'nın yeni transferi Tarkan Serbest, küme düşme endişesi taşımıyor, System.String[]

Lacivert-beyazlı takımın Avusturya temsilcisi Austria Wien'den kadrosuna kattığı ve 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk röportajını AA muhabirine verdi.


Kasımpaşa'da geçen sezon kiralık olarak forma giydiğini ve 40 maça çıktığını belirten Tarkan, "Kasımpaşa ile hep görüşüyordum. Takımı ve hocayı tanıyorum. Kasımpaşa ile aile gibi olduk. Oynamaya hazırım. Arkamıza değil ileriye bakıyoruz. Sahada iyi bir performans gösterdiğimiz müddetçe korkmamıza gerek yok. İkinci yarı hedeflerimiz büyük." ifadelerini kullandı.


Ligin ilk yarısını 15 puanla 14. sırada tamamlayan ve ara transfer döneminde kadroda büyük bir değişikliğe gitmesi beklenen lacivert-beyazlı takımın içinde bulunduğu durumdan çıkacak güce sahip olduğunu aktaran Tarkan Serbest, "Bu durumdan hep beraber çıkacağız. Performansımızı yüksek tutmamız lazım. Ligde takımların puanları birbirine yakın. Maç maç bakmalıyız. Takım olarak daha güçlü olmamız gerek. Bu, bizim için çok önemli. Orta sıralarda yer alacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.


"Büyük kulüplerde oynamak hedeflerimden biri"


Tarkan Serbest, geçen sezon Kasımpaşa'ya transfer olmadan önce menajerinin Türkiye'de büyük takımlarla görüştüğünü kaydetti.


Forma giydiği takımlarda her zaman daha fazla süre almayı ön planda tuttuğunun altını çizen lacivert-beyazlı futbolcu, " Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan hiç transfer teklifi aldın mı?" sorusuna, "Resmi teklif yoktu. Ancak menajerim büyük kulüplerle görüşüyordu. Benim için en önemlisi ise oynamaktı. Kasımpaşa'ya gelip oynayacağımı biliyordum. Ondan burayı tercih ettim." cevabını verdi.


Hedeflerini her zaman yüksek tuttuğunu dile getiren Tarkan, "Kendime çok güveniyorum. Sahada her zaman iyi bir performansı göstermeye çalışıyorum. İstanbul'daki büyük kulüplerde oynamak hedeflerimden biri." diye konuştu.


İspanya temsilcisi Barcelona'da forma giymeyi hayal ettiğini anlatan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, oyun stilinin ise Almanya'nın Borussia Dortmund takımına uygun olduğunu savundu. Barcelona'da forma giyen İspanyol oyuncu Sergio Busquets'i çok beğendiğini ifade eden lacivert-beyazlı oyuncu, "Aynı pozisyonda oynuyoruz. Stil olarak aynıyız. İspanya ile Dünya Kupası'nı ve Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. Barcelona'da yıllardır hep ilk 11'de oynuyor. Çok büyük bir oyuncu." yorumunu yaptı.


"Avrupa Şampiyonası'nda forma giymeyi hedefliyorum"


Tarkan Serbest, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Milli Takım forması giymeyi hedeflediğini aktardı.


Mayıs 2018'de İran ile oynanan hazırlık maçında ilk kez A Milli Takım formasını giyen, daha sonra ise birçok kez ay-yıldızlıların kadrosuna davet edilmesine karşın süre alamayan 25 yaşındaki futbolcu, "Milli formayı giymek gurur verici bir şey. Şenol Güneş, takımını kurdu. Belki 1-2 oyuncu değiştirebilir. Bu sezon her şeyimi ortaya koyup, iyi bir performans göstererek EURO 2020'ye gidebilirim. Avrupa Şampiyonası'nda forma giymeyi hedefliyorum." şeklinde görüş belirtti.


"Kalbini dinleyip tercihini yapmalı"


Tarkan Serbest, "Yurt dışında yetişen Türk futbolcular milli takım tercihlerini yaparken nelere dikkat etmeli?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:


"Kalbini dinleyip tercihini yapmalı. Almanya'yı seçene 'Yanlış bir şey yaptı' dersem bu doğru değil. Belki kendisini Alman gibi hissediyor. Lucescu Viyana'ya geldi. Birkaç maçımı seyretti. Avusturya Milli Takımı'nın teknik direktörü ile de görüştüm ama Türkiye'yi seçtim. Viyana'da doğdum, büyüdüm ama Türk gibi hissediyorum."


Gol sevinci: "Takım 22"


Tarkan Serbest, gol attıktan sonra yaptığı hareketle ilgili ise şunları kaydetti:


"Üç tane T. Team Twenty two demek. Takım 22. Viyana'nın 22. bölgesinde büyüdüm. 7 arkadaş altyapıda beraber oynadık. 4'ü profesyonel oldu. Birisi New York City'de oynayan Ismael Tajouri. Diğerleri Randers'ta forma giyen Marvin Egho ve Avusturya 2. Ligi'nde oynayan Bernhard Luxbacher. Hepimiz maçta gol atınca kendimizi böyle gururlandırıyoruz."

Avusturya, Kasımpaşa, Tarkan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Florin Andone: İki hafta içinde Galatasaray ya da Brighton'da olacağım
Asbaşkan gazeteciye saldırdı, sonra "Kusura bakma, birine benzettim" dedi Ali Koç'un basın toplantısına, akıllı telefon uygulaması Siri damga vurdu Ali Koç'tan Mustafa Cengiz ve Trabzonspor'a sert sözler: Sırtını devlete dayamış

Son Dakika Haberleri
20:18 ING All Star'da kadrolar belli oldu! - Son Dakika Spor
20:14 Kara Şövalye'nin Dönüşü: Jan Vesely - Son Dakika Spor
20:14 Maxi Lopez: Planım yeni bir meydan okuma (Özel röportaj) - Son Dakika Spor
20:14 Efes en zor deplasmandan çıktı! Fenerbahçe, Fenerbahçe gibi oynadı! | Euroleague'de haftanın notları - Son Dakika Spor
20:13 Larkin ve de Colo, All-Star için takımlarını seçti - Son Dakika Spor
18:08 Florin Andone: İki hafta içinde Galatasaray ya da Brighton'da olacağım - Son Dakika Spor
18:03 Asbaşkan gazeteciye saldırdı, sonra "Kusura bakma, birine benzettim" dedi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 20:21:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasımpaşa'nın yeni transferi Tarkan Serbest, küme düşme endişesi taşımıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]