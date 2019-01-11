Kasımpaşa Olivier Veigneau ile Sözleşme Yenilendi
1 saat önce
Kasımpaşa, Olivier Veignea ile olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
Kasımpaşa
, Olivier Veignea ile olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
Kasımpaşa, Fransız savunmacı Olivier Veigneau ile sözleşme yenilediğini açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan oyuncumuz Olivier Veigneau ile 2020 yıllına kadar sözleşme imzalanmıştır" denildi. - İstanbul
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:56 Kaynak: DHA
Spor Toto Süper Ligde 3 Haftalık Maç Programı Belli Oldu
FIFA, Manisaspor'un 6 Puanını Sildi
Türkiye All-Star 2019'da Kadrolar Belli Oldu
Rakibinin Kafasına Tekme Atan Müller'e Şampiyonlar Liginde 2 Maçtan Men