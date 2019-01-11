Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa Olivier Veigneau ile Sözleşme Yenilendi

Kasımpaşa Olivier Veigneau ile Sözleşme Yenilendi

1 saat önce

Kasımpaşa, Olivier Veignea ile olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

Kasımpaşa Olivier Veigneau ile Sözleşme Yenilendi, System.String[]


Kasımpaşa, Olivier Veignea ile olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

Kasımpaşa, Fransız savunmacı Olivier Veigneau ile sözleşme yenilediğini açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan oyuncumuz Olivier Veigneau ile 2020 yıllına kadar sözleşme imzalanmıştır" denildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:56 Kaynak: DHA

Kasımpaşa, Spor
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