Kasımpaşa, Özgür Çek ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Özgür Çek ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Özgür Çek ile yollarını ayırdı

6 saat önce

Kasımpaşa 29 yaşındaki defans oyuncusu Özgür Çek ile yollarını ayırdı.

Kasımpaşa, Özgür Çek ile yollarını ayırdı, System.String[]

Kasımpaşa 29 yaşındaki defans oyuncusu Özgür Çek ile yollarını ayırdı.


Tecrübeli oyuncu Özgür Çek, Kasımpaşa ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti. 29 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kasımpaşa ile kontratımızı karşılıklı olarak sonlandırdık. Bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim" dedi.


Kasımpaşa ile 33 karşılaşmaya çıkan ve 4 gol kaydeden Çek'in Denizlispor ile anlaştığı ve bir iki gün içinde sözleşme imzalayacağı bildirildi. - İSTANBUL

Özgür Çek, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:01 Kaynak: İHA
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