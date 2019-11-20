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Kasımpaşa pas ve top kapma çalıştı
6 saat önce
Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve 5'e 2 top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışma ile tamamlandı.
Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:21
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