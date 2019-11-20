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Kasımpaşa pas ve top kapma çalıştı

6 saat önce

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Kasımpaşa pas ve top kapma çalıştı, System.String[]

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.


Pas ve 5'e 2 top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışma ile tamamlandı.


Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:21 
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