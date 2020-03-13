Kasımpaşa rahat bir nefes aldı - Son Dakika

Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Kasımpaşa, puanını 26'ya yükselterek, ligde rahat bir nefes aldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Göztepe'yi 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, puanını 26'ya çıkarırken, düşme potasından uzaklaşmak adına önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 4 MAÇA ÇIKTI

Kasımpaşa, ligin 22. haftasından bu yana kaybetmiyor. Süper Lig'in 22. haftasında Antalya deplasmanında Antalyaspor'a 3-1 mağlup olan lacivert-beyazlı ekip, 4 haftalık süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek, 10 puanı hanesine yazdırdı.

KOİTA TAKIMINI SIRTLADI

Kasımpaşa'nın Fransız futbolcusu Fode Koita, gollerini sürdürüyor. 29 yaşındaki forvet, Göztepe maçında takımının 2 golünü de kaydederek, 3 puanda etkili rol oynadı. Koita, sarı-kırmızılılar karşısında attığı gollerle ligdeki gol sayısını da 7'ye yükseltmiş oldu.

HADDADİ 5. ASİSTİNE ULAŞTI

Kasımpaşa'nın devre arasında kadrosuna kattığı Tunuslu oyuncu Oussama Haddadi, asist performansı ile dikkat çekiyor. 25. haftada oynanan Kayserispor mücadelesinde 2 gole katkı veren deneyimli futbolcu, Göztepe galibiyetinde de Koita'nın 2. golünü hazırlayan isim olurken, görev aldığı 8 karşılaşmada 5. asiste imza atmış oldu.

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)