Kasımpaşa, Rize deplasmanında! Takımda 5 eksik... - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Rize deplasmanında! Takımda 5 eksik... - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Rize deplasmanında! Takımda 5 eksik...

6 saat önce

Çaykur Didi Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 15.00'te başlayacak.

Kasımpaşa, Rize deplasmanında! Takımda 5 eksik..., System.String[]

Çaykur Didi Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.


Kasımpaşa, ligde oynadığı son 4 maçta sahadan puansız ayrıldı. Süper Lig'de son galibiyetini 9. haftada Göztepe ile deplasmanda oynadığı maçta alan lacivert-beyazlı takım, 12 puan ve averajla 15. sırada yer alıyor.


TAKIMDA 5 EKSİK VAR!


Tayfur Havutçu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Karim Hafez ile sakatlıkları süren David Pavelka, Mame Thiam, Yusuf Erdoğan ve Olivier Veigneau karşılaşmada forma giyemeyecek.


Ümit Öztürk, Kasımpaşa, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:06 
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