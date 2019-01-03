Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa Salonda Çalıştı

Kasımpaşa Salonda Çalıştı

1 saat önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

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Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Kasımpaşa, ligde ikinci yarı hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve esneklik hareketleriyle başladı. Salonda kuvvet istasyon yapan lacivert-beyazlı futbolcular, sahada yapılan dayanıklık koşusuyla idmanı tamamladı.

Lacivert-beyazlılar, bu akşam yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:10 Kaynak: İHA

Kasımpaşa, Spor
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