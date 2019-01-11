Kasımpaşa Salonda Çalıştı
1 saat önce
İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, bugün salonda yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.
İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa
, bugün salonda yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.
Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya
'da yaptığı kamp ile sürdüren Kasımpaşa, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını devam ettirdi. Teknik Direktör Mustafa Denizli
yönetiminde yapılan antrenmanda lacivert-beyazlı futbolcular, salonda yapılan ısınma ve core bölgesine yönelik çalışmalarla tamamladı.
Sakatlıkları devam eden oyuncular İlhan Depe
ve Abdul Rahman Khalili antrenmana katılmadılar.
Kasımpaşa, bu akşam saat 17.30'da yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:30 Kaynak: İHA
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