Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa Salonda Çalıştı

Kasımpaşa Salonda Çalıştı

1 saat önce

İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, bugün salonda yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

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İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, bugün salonda yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kamp ile sürdüren Kasımpaşa, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını devam ettirdi. Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan antrenmanda lacivert-beyazlı futbolcular, salonda yapılan ısınma ve core bölgesine yönelik çalışmalarla tamamladı.

Sakatlıkları devam eden oyuncular İlhan Depe ve Abdul Rahman Khalili antrenmana katılmadılar.

Kasımpaşa, bu akşam saat 17.30'da yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:30 Kaynak: İHA

Antalya, Kasımpaşa, Spor
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