Kasımpaşa, sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:50 Kaynak: AA
Süper Lig ekibi Kasımpaşa
, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
İdmana, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan taktik organizasyonlarla devam edildi. Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
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