Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Sivas'a 4 eksikle gidiyor! 3 sakat, 1 cezalı...
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Sivas'a 4 eksikle gidiyor! 3 sakat, 1 cezalı... - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Sivas'a 4 eksikle gidiyor! 3 sakat, 1 cezalı...

6 saat önce

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.

Kasımpaşa, Sivas'a 4 eksikle gidiyor! 3 sakat, 1 cezalı..., System.String[]

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.


Ligde geride kalan 12 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 12 puan ve averajla haftaya 15. sırada girdi. Son 2 karşılaşmada sahadan puansız ayrılan lacivert-beyazlı ekip, dış sahada 11 puan kaybetti.


Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kazanan Demir Grup Sivasspor ise 24 puanla ilk sırada yer alıyor.


- Kasımpaşa'da 4 eksik


Lacivert-beyazlı takım, Demir Grup Sivasspor müsabakasına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.


Sakatlıkları bulunan David Pavelka, Yusuf Erdoğan ve Mame Thiam ile cezalı Veysel Sarı, karşılaşmada forma giyemeyecek.


Cüneyt Çakır, Kasımpaşa, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:41 
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