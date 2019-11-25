Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
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Kasımpaşa, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kasımpaşa, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın yarı sahada çift kale maçla tamamlandığı bildirildi.

Ligin 12. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan müsabakada forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

Kasımpaşa, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:26 Kaynak: AA
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