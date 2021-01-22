Kasımpaşa, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 21. haftasında 25 Ocak Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 21. haftasında 25 Ocak Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarına başladı. Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda MKE Ankaragücü karşılaşmasında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer oyuncuların ise koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı idmanı dayanıklılık çalışmasıyla sürdürdüğü bildirildi. Antrenmanın yarı sahada yapılan çift kale maç ile tamamlandığı aktarıldı. Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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