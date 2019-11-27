Kasımpaşa, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği DG Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.



Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. Pas çalışması yapan lacivert-beyazlı futbolcular, 5'e 2 top kapma ile antrenmanı devam ettirdi. İdman yapılan taktik çalışmalarla tamamlandı.



Kasımpaşa, DG Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın saat 13.00'te yapacağı antrenman ile devam edecek. - İSTANBUL