Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Kasımpaşa, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği DG Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kasımpaşa, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği DG Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. Pas çalışması yapan lacivert-beyazlı futbolcular, 5'e 2 top kapma ile antrenmanı devam ettirdi. İdman yapılan taktik çalışmalarla tamamlandı.


Kasımpaşa, DG Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın saat 13.00'te yapacağı antrenman ile devam edecek. - İSTANBUL

Kasımpaşa, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:37 Kaynak: İHA
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