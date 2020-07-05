Kasımpaşa-Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda? - Son Dakika

Kasımpaşa-Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayacak mücadeleyi Kasımpaşa-Sivasspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayacak mücadeleyi Kasımpaşa- Sivasspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde 53 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Kasımpaşa'nın 35 puanı var.

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Kasımpaşa maçı öncesinde kırmızı-beyazlı ekipteki sakat ve cezalı oyuncular teknik direktör Rıza Çalımbay'ı kadro kurma konusunda sıkıntıya sokuyor.


Sakatlığı nedeniyle orta saha oyuncusu Hakan Arslan bu maçta forma giyemeyecek, Yasin Öztekin'in durumuna ise teknik heyet karar verecek.


Fatih Aksoy ile Caner Osmanpaşa kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında sahadaki yerini alamayacak.


Sivas ekibinde 3 oyuncu ise Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.


Aaron Appindangoye, Mamadou Samassa ve Ziya Erdal, Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri halinde ligin 31. haftasındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.


KASIMPAŞA-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?


Kasımpaşa-Sivasspor maçı bu akşam saat 18: 30'da Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.


KASIMPAŞA-SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ


Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita


Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Fernando, Emre Kılınç, Mert Hakan, Cofie, Yatabare


Recep Tayyip Erdoğan, Karaoğlan, Sivasspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 17:19 

Son Dakika Spor Kasımpaşa-Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda? - Son Dakika Spor

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