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Kasımpaşa - Sivasspor maçını Ali Şansalan yönetecek - Son Dakika

Kasımpaşa - Sivasspor maçını Ali Şansalan yönetecek

16.12.2021 12:30
Kasımpaşa - Sivasspor maçını Ali Şansalan yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Kasımpaşa-DG Sivasspor maçında hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Kasımpaşa-DG Sivasspor maçında hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak olan Kasımpaşa - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, Kasımpaşa - Sivasspor karşılaşmasında Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Cemil Tunç yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

(Oğuzhan Sarzep/ İHA)

Kasımpaşa - Sivasspor maçını Ali Şansalan yönetecek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kasımpaşa - Sivasspor maçını Ali Şansalan yönetecek - Son Dakika


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