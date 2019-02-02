Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa - Sivasspor Maçının Ardından - Hakan Keleş

Kasımpaşa - Sivasspor Maçının Ardından - Hakan Keleş

1 saat önce

- Sivasspor teknik direktörü Hakan Keleş'in açıklamaları İSTANBUL - Kasımpaşa - Sivasspor maçının ardından Sivasspor teknik direktörü Hakan Keleş değerlendirmelerde bulundu.

- Sivasspor teknik direktörü Hakan Keleş'in açıklamaları İSTANBUL - Kasımpaşa - Sivasspor maçının ardından Sivasspor teknik direktörü Hakan Keleş değerlendirmelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:58 Kaynak: AA

Spor
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