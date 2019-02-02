Kasımpaşa - Sivasspor Maçının Ardından - Hakan Keleş
1 saat önce
- Sivasspor teknik direktörü Hakan Keleş'in açıklamaları İSTANBUL - Kasımpaşa - Sivasspor maçının ardından Sivasspor teknik direktörü Hakan Keleş değerlendirmelerde bulundu.
- Sivasspor
teknik direktörü Hakan Keleş
'in açıklamaları İSTANBUL - Kasımpaşa
- Sivasspor maçının ardından Sivasspor teknik direktörü Hakan Keleş değerlendirmelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:58 Kaynak: AA
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