Kasımpaşa - Sivasspor Maçının Ardından - Mustafa Denizli
1 saat önce
- Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli'nin açıklamaları İSTANBUL - Kasımpaşa - Sivasspor maçının ardından Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli değerlendirmelerde bulundu.
- Kasımpaşa
teknik direktörü Mustafa Denizli
'nin açıklamaları İSTANBUL - Kasımpaşa - Sivasspor
maçının ardından Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli değerlendirmelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:00 Kaynak: AA
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