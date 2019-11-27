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Kasımpaşa, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
6 saat önce
Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:04 Kaynak: AA
Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı aktarıldı. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın taktik programla tamamlandığı kaydedildi.
Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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