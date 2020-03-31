Kasımpaşa, koronavirüs salgını ile mücadele döneminde çalışanlarının durumu ile ilgili bir açıklama yayınladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada bu dönemde ihtiyaç sahiplerine destek olacakları da aktarılırken, şu ifadelere yer verildi:



"Devletimiz, belediyelerimiz, sağlık ve kamu çalışanlarımız koronavirüs salgınına karşı özverili ve kahramanca mücadele vermektedirler. Bu süreçte Kulüp Başkanımız Turgay Ciner'in isteği doğrultusunda Kasımpaşa Spor Kulübü olarak;



Hiçbir çalışanımızı işinden ayırmayacağız.



Çalışanlarımızı ücretsiz izne çıkarmayacağız.



Maaşlarında herhangi bir indirime gitmeyeceğiz.



Devletimizin ihtiyaç sahibi işletmeleri desteklemek maksadıyla verdiği 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne çalışanlarımız için müracaat etmeyeceğiz.



Devletimizin desteğini ihtiyaç sahiplerine bırakacağız.



Bu zorlu süreci yapacağımız fedakarlıkla aşacağımıza inanıyoruz."