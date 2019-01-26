Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Stipe Perica'yı Kadrosuna Kattı

Kasımpaşa, Stipe Perica'yı Kadrosuna Kattı

49 dakika önce

Kasımpaşa Kulübü, forvet oyuncusu Stipe Perica'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Kasımpaşa, Stipe Perica'yı Kadrosuna Kattı, System.String[]
Kasımpaşa Kulübü, forvet oyuncusu Stipe Perica'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen 23 yaşındaki Hırvat forvet Stipe Perica, Kasımpaşa ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Hırvat forvet, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Bekir Nursal Bilgin ve sportif direktör yardımcısı Emir Saraç'ın da katılım gösterdiği imza töreninde, kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak İstanbul ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:05 Kaynak: DHA

İtalya Serie A, Udinese, Kasımpaşa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli: Her Türlü Sonuca Açık Bir 90 Dakika Bizi Bekliyor Kasımpaşa, Hırvat Forvet Stipe Perica'yı Kadrosuna Kattı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Ay Sonuna Kadar Transfer Yapacağız Galatasaray'da Yeni Transfer Marcao Otoritelerden Tam Not Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 21:54:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Stipe Perica'yı Kadrosuna Kattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]