Kasımpaşa, Süper Lig'de maçların oynanmasını istedi - Son Dakika
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Kasımpaşa, Süper Lig'de maçların oynanmasını istedi

6 saat önce

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesini olumlu karşıladıklarını söyledi.

Kasımpaşa, Süper Lig'de maçların oynanmasını istedi, System.String[]

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesini olumlu karşıladıklarını söyledi.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından açıklanan kararı AA muhabirine değerlendiren Öksüz, "Gönlümüz liglerin seyircisiz olarak devam etmesinden yanaydı. Gençlik ve Spor Bakanı'mız ile federasyon başkanlarının yaptığı toplantıdan böyle bir karar çıktı. Ortaklaşa alınan bir karar. Alınan


karara saygılıyız. Olumlu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında liglerin ertelenmesiyle belirsizliğe son verildiğini vurgulayan Hasan Hilmi Öksüz, "Karar bana göre müsbet. Birkaç gün önce alınsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Hafta sonu oynayacağımız maçın hazırlıklarını yapmıştık. Ancak erteleme kararı çıktı. Memnun olduk. Bir sıkıntı yok. İnşallah müsait bir zamanda ligin tekrar başlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.


Öksüz, erteleme kararının ardından Kulüpler Birliği Vakfının yarın toplanacağının hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:


"Kulüplerin yabancı futbolcuları var. Sözleşmesi bitecek ve kiralık oyuncuları var. Bu ve benzer sıkıntılarla ilgili kulüp başkanları bir araya gelecek. Bu süreçte neler yapılabileceğiyle ilgili bir görüşme gerçekleştirilecek. Bu görüşmenin sonucunda çıkacak kararlara saygılıyız. Bu, hiç kimsenin elinde olan bir şey değil. Dünyayı ilgilendiren bir konu. Bir virüs, tüm dünyayı kavuruyor. Biz de bundan nasibimizi alıyoruz. Herkesin kendi tedbirini alması gerektiğini düşünüyorum. Kimseye yük olmadan herkes önlemini alacak ve bu süreci el birliğiyle geçirmiş olacağız."

Hasan Hilmi Öksüz, Koronavirüs, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:27 

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