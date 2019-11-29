Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Süper Lig'de Sivasspor'a konuk olacak
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Kasımpaşa, Süper Lig'de Sivasspor'a konuk olacak

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında yarın lider Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Kasımpaşa, Süper Lig'de Sivasspor'a konuk olacak, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında yarın lider Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde geride kalan 12 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 12 puan ve averajla haftaya 15. sırada girdi. Son 2 karşılaşmada sahadan puansız ayrılan lacivert-beyazlı ekip, dış sahada 11 puan kaybetti.

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kazanan Demir Grup Sivasspor ise 24 puanla ilk sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da 4 eksik

Lacivert-beyazlı takım, Demir Grup Sivasspor müsabakasına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sakatlıkları bulunan David Pavelka, Yusuf Erdoğan ve Mame Thiam ile cezalı Veysel Sarı, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sivasspor, Kasımpaşa, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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