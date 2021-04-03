Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak - Son Dakika

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak

03.04.2021 11:45
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Kasımpaşa ligde 31 puanla 15. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 64 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada görevine son verilen Fuat Çapa'nın yerine teknik direktörlüğe getirilen Şenol Can yönetiminde ilk maçına çıkacak lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Armin Hodzic, Julian Jeanvier ve Tarkan Serbest yarın forma giyemeyecek.

Son 5 maçta galibiyeti yok

Kasımpaşa, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

Lacivert-beyazlı takım, bu maçlarda Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor ile berabere kalırken, Göztepe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği'ne mağlup oldu.

Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak - Son Dakika Spor


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