Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

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İnsan sağlığını hiçe sayanlar her gün parti veriyor, polis de her gün yakalıyor! Bugünkü partiden 70 kişi çıktı

Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti

Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi