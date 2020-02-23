Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Denizlispor'u ağırlayacak - Son Dakika
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Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Denizlispor'u ağırlayacak

7 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Denizlispor'u ağırlayacak, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde oynadığı son 7 maçta galibiyet elde edemeyen Kasımpaşa, kötü gidişe Denizlispor karşısında son vermek istiyor.

Lacivert-beyazlı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 12 maçta sadece 4 puan toplayabildi. Fuat Çapa'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, ligde 16 puanla 17. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa'da Mame Thiam, sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan müsabakayı Kasımpaşa, 1-0 kazanmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan, Denizlispor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:40 Kaynak: AA
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