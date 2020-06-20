Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek - Son Dakika

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 18.30'da başlayacak. Maçı hakem Fırat Aydınus'un yönetecek.

Ligde son 5 maçında 13 puan elde eden Kasımpaşa, çıkışını sürdürmek istiyor. Süper Lig'de 28. haftaya 29 puanla 13. basamakta giren lacivert-beyazlı takım, Fenerbahçe'yi mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı ve üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Kasımpaşa'da sakatlıkları geçen ve bir süre önce takımla çalışmalara başlayan Loret Sadiku ile Tomas Brecka'nın tam hazır olmadıkları gerekçesiyle Fenerbahçe karşısında forma giymesi beklenmiyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.

Fenerbahçe'ye karşı 14 maçtır kazanamıyor

Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 14 maçta galip gelemedi.

Ligde Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık skorla alan lacivert-beyazlılar, daha sonra oynanan 14 müsabakanın 12'sini yitirdi, 2'sinde ise berabere kaldı.

İkinci yarıda yeni bir takım oluşturan ve teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde iyi bir performans sergileyen Kasımpaşa, sahasında 3 puan alması halinde Fenerbahçe karşısında 14 maçlık galibiyet hasretine son verecek.

Fırat Aydınus, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 09:19 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek - Son Dakika Spor

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