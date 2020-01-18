Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak - Son Dakika
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Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Ligin ilk 17 haftalık bölümünde istediği performansı sergileyemeyen ve ara transfer döneminde kadroda büyük bir değişikliğe giden lacivert-beyazlı takım, ikinci yarıyı Trabzonspor maçıyla açacak.

Medical Park Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Tayfur Havutcu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, ligin ilk yarısında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucu 15 puan topladı.

Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı maçların 9'unu kazanan, 5'inde berabere kalan ve 3'ünü yitiren Trabzonspor ise 32 puan elde etti.

İki takım arasından ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları süren David Pavelka, Loret Sadiku, Ramazan Köse ve Yusuf Erdoğan'ın Trabzonspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:34 Kaynak: AA
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