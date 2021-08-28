Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

Kasımpaşa'da yeni transfer Ryan Donk 'un, kondisyon olarak henüz hazır olmaması nedeniyle yarın eski takımına karşı forma giymesi beklenmiyor.

Süper Lig'in ilk haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan lacivert-beyazlı takım, ikinci maçında ise GZT Giresunspor 'u 2-0 mağlup etmişti.

Oynadığı ilk 2 karşılaşmada 4 puan toplayan Kasımpaşa, Galatasaray'ı mağlup ederek milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya moralli girmek istiyor.

Kasımpaşa , Süper Lig'in 3. haftasında yarın Galatasaray 'ı konuk edecek.

Bu hafta borsa değer kazandı, altın ve döviz kaybetti

Selin Ciğerci'den 3 gün hapis yatan Deniz Akkaya'ya bu sefer de 100 bin TL'lik dava açtı