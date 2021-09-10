Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Yasin Kol'un yöneteceği müsabaka, beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.

Ligde oynadığı 3 maçın 1'ini kazanan ve 2'sinde berabere kalan Kasımpaşa, hanesine yazdırdığı 5 puanla 8. sırada yer alıyor. Yaptığı müsabakalarda birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Kayserispor ise 4 puanla 12. basamakta bulunuyor.

Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Macar futbolcu Kevin Varga karşılaşmada forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlı ekipte yeni transferler Ryan Donk ile Nabil Dirar'ın kamp kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.