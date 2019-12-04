Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Tayfur Havutçu ile anlaşmaya vardı
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Kasımpaşa, Tayfur Havutçu ile anlaşmaya vardı

6 saat önce

Kasımpaşa, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Tayfur Havutçu'yu getirdi.

Kasımpaşa, Tayfur Havutçu ile anlaşmaya vardı, System.String[]

Kasımpaşa, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Tayfur Havutçu'yu getirdi.


Sezona Teknik Direktör Kemal Özdeş ile başlayan Kasımapaşa, önceki gün anlaşarak Özdeş ile yollarını ayırdı. Lacivert-beyazlılar yeni teknik adamını da arayışlar sonunda buldu. Yaşanan gelişmenin ardından Kasımpaşa yönetimi, deneyimli teknik adam Tayfur Havutçu ile anlaşma sağladı. Daha önce Beşiktaş ve Adana Demirspor'da teknik direktörlük, Lucescu yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nda ise yardımcı antrenörlük görevi üstlenen Havutçu ile anlaşmanın gün içinde açıklanması bekleniyor. - İSTANBUL

Tayfur Havutçu, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:18 Kaynak: İHA
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