Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı. - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı. - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

6 saat önce

Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı., System.String[]

Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı. - İSTANBUL

Fuat Çapa, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:04 Kaynak: İHA
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