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Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.
6 saat önce
Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:04 Kaynak: İHA
Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı. - İSTANBUL
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