Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı
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Kasımpaşa, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı

56 dakika önce

Kasımpaşa, gün içinde 1 yıllık anlaşma sağladığını açıkladığı Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.

Kasımpaşa, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı, System.String[]
Kasımpaşa, gün içinde 1 yıllık anlaşma sağladığını açıkladığı Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:51 Kaynak: İHA
İbrahim Üzülmez, Kasımpaşa, Güncel
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