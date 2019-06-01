Kasımpaşa, Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı
56 dakika önce
Kasımpaşa, gün içinde 1 yıllık anlaşma sağladığını açıkladığı Teknik Direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.
Kasımpaşa
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:51 Kaynak: İHA
, gün içinde 1 yıllık anlaşma sağladığını açıkladığı Teknik Direktör İbrahim Üzülmez
ile yollarını ayırdı.
(İHA)
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