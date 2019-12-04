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Kasımpaşa, Teknik Direktör Tayfur Havutçu ile 1 buçuk yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı.
6 saat önce
Kasımpaşa, Teknik Direktör Tayfur Havutçu ile 1 buçuk yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:05 Kaynak: İHA
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