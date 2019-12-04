Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Teknik Direktör Tayfur Havutçu ile 1 buçuk yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı.
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Teknik Direktör Tayfur Havutçu ile 1 buçuk yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı. - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Teknik Direktör Tayfur Havutçu ile 1 buçuk yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı.

6 saat önce

Kasımpaşa, Teknik Direktör Tayfur Havutçu ile 1 buçuk yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Kasımpaşa, Teknik Direktör Tayfur Havutçu ile 1 buçuk yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı., System.String[]

Kasımpaşa, Teknik Direktör Tayfur Havutçu ile 1 buçuk yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı. - İSTANBUL

Tayfur Havutçu, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:05 Kaynak: İHA
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