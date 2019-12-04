Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, teknik direktör Tayfur Havutçu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Son Dakika Spor Kasımpaşa, teknik direktör Tayfur Havutçu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, teknik direktör Tayfur Havutçu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

6 saat önce

Kasımpaşa, teknik direktör Tayfur Havutçu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa, teknik direktör Tayfur Havutçu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı., System.String[]

Kasımpaşa, teknik direktör Tayfur Havutçu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Tayfur Havutçu, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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