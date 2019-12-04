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Kasımpaşa, teknik direktör Tayfur Havutçu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
6 saat önce
Kasımpaşa, teknik direktör Tayfur Havutçu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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