Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, teknik direktör Tayfur Havutçu'yla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika Spor Kasımpaşa, teknik direktör Tayfur Havutçu'yla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, teknik direktör Tayfur Havutçu'yla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

6 saat önce

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Tayfur Havutçu'yu getirdi.

Kasımpaşa, teknik direktör Tayfur Havutçu'yla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Tayfur Havutçu'yu getirdi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 49 yaşındaki teknik adam ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kasımpaşa, sezona başladığı teknik direktör Kemal Özdeş ile 13. haftanın ardından karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırmıştı.

Tayfur Havutçu, Kasımpaşa'nın başında Süper Lig'de ilk sınavını 14. hafta mücadelesinde 8 Aralık Pazar günü eski takımı Beşiktaş'a karşı verecek.

Teknik direktörlüğe, futbolculuk kariyerini sonlandırdığı Beşiktaş'ta 2011'de başlayan Havutçu, siyah-beyazlı takımın başında 2010-2011 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Daha sonra TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un 2015-2016 sezonunda kısa bir dönem teknik direktörlüğünü üstlenen Havutçu, son olarak A Milli Futbol Takımı'nda Mircea Lucescu ve Şenol Güneş'in yardımcılığını yapmıştı.

Tayfur Havutçu, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:40 Kaynak: AA
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