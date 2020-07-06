Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'dan Sivasspor maçı sonrası açıklama - Son Dakika

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'dan Sivasspor maçı sonrası açıklama

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çapa, ligin fiziksel anlamda en iyi takımıyla karşılaştıklarını belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çapa, ligin fiziksel anlamda en iyi takımıyla karşılaştıklarını belirtti.

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İyi mücadele ettiklerini dile getiren Fuat Çapa, "Demir Grup Sivasspor'un buraya değişik motivasyonla geleceğini biliyorduk. Ligin en iyi geçiş oyunu oynayan takımı. Buna önlem almamız gerekiyordu. Biraz buna dayalı oyun felsefesi ürettik. Pas ve top kontrolü hataları yaptık. Pozisyon da vermedik. İkinci yarıda son 20-25 dakika etkili olacağımızı biliyorduk ama 10 kişi kaldık. Hesaplarımız değişti. Daha sonra 1 puan almak için oynadık. Gereken mücadeleyi sahada verdik. Gol yememek güzel olan taraftı. Ancak son maça nazaran daha az pozisyona girdik. Ligi ilk 10'da bitirebilirsek bizim için güzel bir süreç olmuş olacak." ifadelerini kullandı.


Recep Tayyip Erdoğan, Fuat Çapa, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 00:52 

Son Dakika Spor Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa'dan Sivasspor maçı sonrası açıklama - Son Dakika Spor

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