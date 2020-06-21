Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa: "Fenerbahçe daha atak gözüktü ama..."
Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa evinde Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa evinde Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, dünkü alınan sonuçlardan sonra bu maçın değerinin daha da arttığını belirterek, "Karşılaşmadan sonra galip geliyorsun ve bir sonraki karşılaşmalar oynandıktan sonra hesap yapıyorsun. Çünkü çok kredisi olan bir yapımız yok. O açıdan oynamış olduğumuz karşılaşmaları bunun bilinciyle oynuyoruz. Karşılaşmayı değerlendirecek olursak ilk devre özellikle Fenerbahçe'nin daha atak gözüktüğünü söyleyebiliriz. Biz de bir iki pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. İkinci devre oyunu lehimize çevirebileceğimizi biliyorduk, çünkü orta sahada paylaşımımız iyi oldu. Ferdi'nin hareketliliğini durdurduk. 2-1'den 2-2 ye döndük orta sahada. Golü attıktan sonra oyun istediğimiz şekle dönüştü. Rakibin biraz daha ön tarafta oynayacağını biliyorduk ve alanları doğru şekilde değerlendirdik. Yapmış olduğumuz değişikliklerle istediğimiz sonuca ulaştık. Önemli bir galibiyetti bizim adımıza. Her ne kadar rakibimiz Fenerbahçe çok şey gözükmemiş olsa da son 3 karşılaşmada 50-55 dakika en iyi oyununu oynadı. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Puantaj olarak sıralamada biraz daha yukarı bakmaya başladık. Aradaki puan farkı sadece 1 galibiyet. Bu ciddiyeti korumamız lazım. Önümüzde pazartesi oynayacağımız Gençlerbirliği maçımız var. Bugün bu galibiyetin tadını çıkartacağız yarından itibarende önümüzdeki karşılaşmaya odaklanacağız" şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 10:15
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa: 'Fenerbahçe daha atak gözüktü ama...' - Son Dakika Spor
Son Dakika Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor Galatasaray - Gaziantep FK maçında Radamel Falcao sakatlandı Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Sivas'ta halı sahalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.