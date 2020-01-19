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Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutcu, görevinden istifa etti.
6 saat önce
Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutcu, görevinden istifa etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:56 Kaynak: AA
Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutcu, görevinden istifa etti.
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