Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutcu, görevinden istifa etti. - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutcu, görevinden istifa etti. - Son Dakika Spor

Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutcu, görevinden istifa etti.

6 saat önce

Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutcu, görevinden istifa etti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutcu, görevinden istifa etti., System.String[]

Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutcu, görevinden istifa etti.

Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:56 Kaynak: AA
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