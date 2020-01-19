Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutcu, görevinden istifa etti.

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Tayfur Havutçu, Kasımpaşa'dan istifa etti

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