Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Erkan Çoker: "Bu takım iyi yolda" - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Erkan Çoker: 'Bu takım iyi yolda' - Son Dakika Spor

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Erkan Çoker: "Bu takım iyi yolda"

6 saat önce

Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-2 kazanmasına karşın 90+6. dakikada yediği ikinci gol nedeniyle Türkiye Kupası'ndan elenen Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Erkan Çoker, maçın ardından yaptığı açıklamada iyi yolda olduklarını söyledi.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Erkan Çoker:

Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-2 kazanmasına karşın 90+6. dakikada yediği ikinci gol nedeniyle Türkiye Kupası'ndan elenen Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Erkan Çoker, maçın ardından yaptığı açıklamada iyi yolda olduklarını söyledi.


Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Kasımpaşa, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasına karşın ilk maçta aldığı 3-1'lik mağlubiyet nedeniyle kupadan elendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Erkan Çoker, turu geçecekleri konusunda emin olduklarını belirterek, "Maçtan önce yaptığımız planda bu turu geçeceğimizden emindik. Antrenmanlardaki istek bize güven verdi. Kendimizden emindik ama beklemediğimiz anlarda goller oldu. İlk yarının ve maçın uzatmalarında yediğimiz gollerle turu kaybettik. Bunun için üzgünüz ama çocuklar bugün ellerinden geleni yapacaklarını gösterdi. Ellerinden geleni yaptılar. Hepsinin eline sağlık" dedi.


Hafta sonunda ligde yine Alanyaspor'la oynayacakları hatırlatılan Çoker, "Hafta sonuna kadar 3 gün süremiz var ve daha da üzerine koyarak gideceğiz. Aramıza katılan arkadaşlar çok çabuk uyum sağladılar. Hafta sonunda oynayacağımız maçta daha iyi bir görüntü çizeceğiz. Dediğimiz gibi; iyi yoldayız" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:33 Kaynak: İHA
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