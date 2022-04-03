SPOR Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Şengül: Ulaşabileceğimiz en yüksek yere çıkmak istiyoruz - Son Dakika
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SPOR Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Şengül: Ulaşabileceğimiz en yüksek yere çıkmak istiyoruz

03.04.2022 16:09

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Şengül: Ulaşabileceğimiz en yüksek yere çıkmak istiyoruzOLGUCAN KALKAN - SEZER AFŞAR / İSTANBUL,(DHA)-Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK'yı uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Şengül: Ulaşabileceğimiz en yüksek yere çıkmak istiyoruz

OLGUCAN KALKAN - SEZER AFŞAR/ İSTANBUL,(DHA)-

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK'yı uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını ifade eden Şengül, 'Maça iyi başladık. Eksik kalmamız bizi sendeletti. Ancak reaksiyon gösterdik. 10 kişiye rağmen rakibimizden fazla koştuk. Topun hakimiydik. Bu bizim için önemli bir veri. Oyuncularımız canla başla çalışıyor. Eksik de kalsak oyun sistemini uygulamaya çalışıyor. İnanılmaz işler yapıyoruz. 11 puandan alıp, 41 puana kadar çıktık. Ulaşabileceğimiz en yüksek yere çıkmak istiyoruz. Her maçta galibiyete talibiz. Oyuncularımı kutluyorum' ifadelerini kullandı.

SPOR Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Şengül: Ulaşabileceğimiz en yüksek yere çıkmak istiyoruz
SPOR Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Şengül: Ulaşabileceğimiz en yüksek yere çıkmak istiyoruz
SPOR Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Şengül: Ulaşabileceğimiz en yüksek yere çıkmak istiyoruz

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 2 Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Şengül: Ulaşabileceğimiz en yüksek yere çıkmak istiyoruz - Son Dakika


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